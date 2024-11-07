Водитель насмерть сбил велосипедиста в Раменском

Утром 7 ноября в Раменском городском округе водитель автомобиля Ford насмерть сбил электровелосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

В 07:35 рядом с одним из домов по улице Ким поселка Ильинский, по предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Ford наехал на мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части.

После столкновения велосипедист 1969 года рождения погиб на месте. Очевидцы рассказали, что удар был такой силы, что он пробил головой лобовое стекло автомобиля, отметило издание Regions.ru.