Водитель насмерть сбил велосипедиста в Раменском
МВД: в Раменском водитель Ford насмерть сбил мужчину на электровелосипеде
Утром 7 ноября в Раменском городском округе водитель автомобиля Ford насмерть сбил электровелосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.
В 07:35 рядом с одним из домов по улице Ким поселка Ильинский, по предварительной информации, водитель 1989 года рождения за рулем Ford наехал на мужчину, который ехал на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части.
После столкновения велосипедист 1969 года рождения погиб на месте. Очевидцы рассказали, что удар был такой силы, что он пробил головой лобовое стекло автомобиля, отметило издание Regions.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать обстоятельств произошедшего. По результатам проверки они примут решение в установленном законом порядке.
В пресс-службе прокуратуры по Московской области сообщили, что взяли под контроль проверку по делу.
«Раменская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — заявили в ведомстве.
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