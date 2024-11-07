Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км

Дептранс предупредил о пробке на 4 км из-за ДТП в районе Гагаринского тоннеля

Фото: Pxhere

В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.

Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — уточнили в дептрансе.

Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.

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