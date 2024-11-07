Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км

В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе.
Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.
Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — уточнили в дептрансе.
Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.
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