Водитель влетел в стену Гагаринского тоннеля в Москве. ДТП собрало пробку на 4 км

Дептранс предупредил о пробке на 4 км из-за ДТП в районе Гагаринского тоннеля

В Таганском районе Москвы машина врезалась в стену тоннеля. Об аварии сообщили в столичном дептрансе .

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля. По данным источника 360.ru, водителя автомобиля заблокировало в салоне.

Из-за случившегося в районе ДТП образовалась пробка длиной четыре километра.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — уточнили в дептрансе.

Москвичей и гостей столицы попросили продумывать пути объезда.