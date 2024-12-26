Водитель на УАЗе протаранил военкомат и поджег автомобиль во Владимирской области

Пожилой водитель УАЗ «Патриот» влетел в здание военного комиссариата в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Соколов.

Он уточнил, что инцидент произошел поздним вечером в среду, 25 декабря. Водитель действовал целенаправленно — он на большой скорости снес с петель ворота военкомата, а затем врезался уже в двери здания.

После этого мужчина вышел из разбитого автомобиля и поджог его. Он попытался скрыться с места происшествия, его задержала полиция.

Внедорожник оперативно потушили прибывшие к военкомату сотрудники МЧС. На месте работают и специальные службы.

По словам Соколова, мужчина стал жертвуй украинских мошенников. Других деталей мэр не привел. Однако предупредил, что злоумышленники усилили свою активность в предпраздничные дни.

Мошенники с середины декабря заставили россиян совершить десятки атак на банки, почтовые отделения и полицейские машины. Только в Москве и в Подмосковье 21 декабря зафиксировали более десяти случаев поджогов и запуска фейерверков по указке злоумышленников.