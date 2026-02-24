Водитель Mazda умер за рулем и влетел в столб на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: Mazda перевернулась в Москве, у водителя остановилось сердце

Утром 24 февраля в Москве автомобиль Mazda попал в аварию. По предварительным данным, у водителя остановилось сердце, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе дома № 4 по улице Коминтерна. В какой-то момент потерявшая управление машина врезалась в столб и перевернулась. Прибывшие оперативные службы перекрыли одну полосу движения. Реанимировать водителя медики не смогли.

Очевидец рассказал 360.ru, что водитель после аварии был жив, с ним сразу начали работать врачи.

«Это при мне все было, сразу позвонил в скорую. Видимо, водителю стало плохо. На ровном месте прямо перевернулся, мужчина был без сознания. Приехали врачи, занимаются им. Пожарные, полиция — все четко приехали», — рассказал он о ситуации.

Однако, несмотря на все усилия медиков, реанимировать мужчину не удалось.

