Водитель маршрутки залез под куртку девочке в Красногорске

Полиция изучит кадры, на которых водитель маршрутки в Подмосковье пытался залезть школьнице под куртку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По ее данным, случай домогательства произошел в Красногорске. По словам очевидцев, пострадавшая девочка сильно испугалась и тут же выбежала из маршрутки.

Местные жители добавили, что водитель не в первый раз распускает руки. В ведомстве отметили, что граждане даже создали групповой чат, чтобы самостоятельно разыскать мужчину.

«Сотрудниками полиции устанавливаются участники инцидента, а также выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в МВД.

Ранее полиция задержала в Москве водителя такси, который пытался растлить школьницу. По информации ведомства, мужчина приставал к девочке, после чего та рассказала о случившемся родителям.