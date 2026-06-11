Водитель маршрутки в Смоленске потерял сознание прямо за рулем и устроил ДТП

В Смоленске водитель маршрутного такси потерял сознание за рулем и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, микроавтобус ехал по Краснинскому шоссе в сторону улицы Николаева. В результате удара одна из пассажирок погибла. Еще девять человек госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Один из очевидцев происшествия запечатлел его последствия на камеру.

Накануне в Екатеринбурге пассажирский автобус после столкновения с кроссовером вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Четыре человека погибли. Уголовное дело возбудили не только против самого водителя, выехавшего на перекресток на красный свет, но и против организатора перевозок.