Водитель маршрутки в Москве зажал ногу пассажира и протащил его по дороге

Источник 360.ru: в Москве маршрутка протащила пассажира семь метров по дороге

В Москве пассажир маршрутки получил травмы после того, как водитель зажал дверью его ногу и протащил по дороге. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в поселение Десеновское в районе дома № 10 по Центральной улице. При закрывании двери водитель микроавтобуса Mercedes не заметил пассажира, зажал дверью его ногу и начал движение, протащив мужчину семь метров.

Затем водитель остановился, немного постоял с аварийной сигнализацией и уехал. Состояние пострадавшего неизвестно, он скрылся до прибытия бригады скорой помощи.

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