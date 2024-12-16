Водитель маршрутки в Москве зажал ногу пассажира и протащил его по дороге

В Москве пассажир маршрутки получил травмы после того, как водитель зажал дверью его ногу и протащил по дороге. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в поселение Десеновское в районе дома № 10 по Центральной улице. При закрывании двери водитель микроавтобуса Mercedes не заметил пассажира, зажал дверью его ногу и начал движение, протащив мужчину семь метров.
Затем водитель остановился, немного постоял с аварийной сигнализацией и уехал. Состояние пострадавшего неизвестно, он скрылся до прибытия бригады скорой помощи.