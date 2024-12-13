Кораблекрушение на суше. Микроавтобус влетел в 20-метровую яхту на трассе под Тверью

Микроавтобус врезался в яхту на трале в Тверской области

Микроавтобус Mercedes врезался в яхту на трале. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в официальном Telegram-канале .

Предварительно, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, он превысил скорость. Mercedes влетел сначала в яхту, установленную на трале, а затем врезался в автомобиль Nissan Qashqai.

Уже на месте полиция провела опрос очевидцев. В результате удалось выяснить, что трал с яхтой застрял на повороте. Яхта перекрывала часть трассы. При аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о яхте, стоимость которой доходит до 30 миллионов рублей. Издание утверждает, что в темноте никто не установил опознавательные знаки на застрявшее судно, после чего в его корму врезалась маршрутка.

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