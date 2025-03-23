Водитель Lexus открыл стрельбу по соседу в Шушарах из-за замечания о парковке

В Шушарах водитель Lexus выстрелил в 19-летнего парня и скрылся. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«По предварительным данным, причиной проявленной агрессии стало сделанное замечание из-за парковки», — отметили в пресс-службе.

Позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы. В ней говорилось, что у пострадавшего диагностировали непроникающее ранение грудной клетки. После медпомощи мужчину отпустили домой.

Полицейские оперативно задержали стрелявшего. Им оказался 30-летний неработающий ранее судимый за кражу обуви сосед пострадавшего. Подозреваемого доставили в отделение полиции, а затем поместили в спецприемник. Автомобиль злоумышленника отправили на спецстоянку и возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее правоохранители задержали в Калининском районе Петербурга экс-участника группы Otto Dix за стрельбу по окнам жилого дома. Против задержанного могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.