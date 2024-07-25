Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками на Кубани

МВД по Краснодарскому краю: водитель легковушки умер в ДТП с участием грузовика

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с двумя грузовиками в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале .

«Водитель Volkswagen Polo, двигаясь по правой обочине, пытался обогнать справа ГАЗон, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение слева. После этого он столкнулся с грузовым авто Sky», — написали в публикации ведомства.

В итоге шофер легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Пассажира Volkswagen Polo госпитализировали. Другие обстоятельства случившегося пока устанавливают.

Ранее пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Кабардино-Балкарии. По данным республиканской Госавтоинспекции, КамАЗ и LADA Granta столкнулись на 23-м километре дороги Прохладный — Баксан — Эльбрус.