Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Кабардино-Балкарии
ДТП с участием грузовика унесло жизни пяти человек в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла на 23-м километре дороги Прохладный — Баксан — Эльбрус. Согласно данным ведомства, на трассе столкнулись КамАЗ и LADA Granta.
Водитель и четыре пассажира легковушки получили смертельные травмы. Организована проверка.
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