Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Кабардино-Балкарии

ДТП с участием грузовика унесло жизни пяти человек в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 23-м километре дороги Прохладный — Баксан — Эльбрус. Согласно данным ведомства, на трассе столкнулись КамАЗ и LADA Granta.

Водитель и четыре пассажира легковушки получили смертельные травмы. Организована проверка.

Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте