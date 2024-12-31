Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом в Ленобласти

Шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с легковушкой в Ленобласти

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали шесть человек, сообщило издание 78.ru со ссылкой на компанию-перевозчика. Водитель легковушки погиб.

Автобус, который курсирует между проспектом Просвещения в Санкт-Петербурге и населенными пунктами области, попал в аварию рядом с деревней Лупполово. Два человека оказались в больнице, остальным госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе пожарно-спасательной службы муниципального образования Агалатовское уточнили, что среди госпитализированных после аварии есть ребенок. Кроме того, в результате столкновения погиб один человек — водитель легковушки, которая загорелась после удара.

Фотографии с места аварии опубликовала прокуратура Ленинградской области. В ведомстве отметили, что в аварию попали автобус № 436 и легковой автомобиль Datsun. После столкновения пассажирский транспорт опрокинулся на бок, а автомобиль охватило пламя. В ведомстве добавили, что проведут проверку для оценки всех обстоятельств аварии.