Маршрутка и легковушка попали в ДТП в Ленобласти

Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой и легковушкой в Ленобласти

На Приозерском шоссе у деревни Вартемяги в Ленинградской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Региональная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

В аварию попали маршрутный автобус № 436 и легковой автомобиль Datsun. В результате столкновения автобус опрокинулся на бок, а легковушка загорелась. Информация о пострадавших не поступала.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура начала проверку. Работу аварийных служб на месте координирует всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку всем обстоятельствам и причинам произошедшего.

Ранее во вторник авария с двумя автобусами произошла в районе Западное Дегунино на Ижорской улице на севере Москвы.