Водитель легкового авто погиб в ДТП в Лысковском округе Нижегородской области

В среду, 17 июня, примерно в 17:20 на 495-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» случилось ДТП с участием грузовой машины. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Чебоксары, при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в тягач с полуприцепом.

В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Мужчина за рулем легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузовика был госпитализирован в Лысковскую ЦРБ.