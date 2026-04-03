Водитель каршеринга в Петербурге сбил на переходе двух девочек, одна погибла

В Санкт-Петербурге водитель каршерингового автомобиля Exeed сбил двух маленьких девочек прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем 3 апреля на Ириновском проспекте. По предварительным данным, за рулем находился 20-летний молодой человек. Он наехал на детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Девочек шести и семи лет увезли в больницу. Младшая из них позже умерла от полученных травм. Вторая девочка сейчас в состоянии средней тяжести, ей оказывают помощь врачи.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

