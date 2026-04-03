Ребенок погиб в ДТП из-за неудачного обгона под Калининградом

Вечером 2 апреля в поселке Железнодорожный Калининградской области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Kia решил обогнать впереди идущую машину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Об этом написало АБН24 .

Женщина, управлявшая Volkswagen, в тот момент выполняла поворот налево — на улицу Ленина. Удар пришелся на ту часть салона, где находился двухлетний пассажир. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю Kia грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование находится под контролем прокуратуры Правдинского района, где выяснят все обстоятельства аварии и проверят историю нарушений водителя.