24 мая 2025 22:10 Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы Фото: 360.ru
Ребенок погиб в результате ДТП с каршерингом в центре Москвы. Об этом сообщила
пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1. Водитель автомобиля сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на красный сигнал светофора
В результате несовершеннолетний получил смертельные травмы. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Москве
водитель каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе. Мальчик умер на месте, девочка получила тяжелые травмы. Мужчина получил четыре года лишения свободы.
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