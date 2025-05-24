Водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы

Ребенок погиб в результате ДТП с каршерингом в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1. Водитель автомобиля сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на красный сигнал светофора

В результате несовершеннолетний получил смертельные травмы. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве водитель каршеринга сбил двух детей на пешеходном переходе. Мальчик умер на месте, девочка получила тяжелые травмы. Мужчина получил четыре года лишения свободы.