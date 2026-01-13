Водитель иномарки заблокировал проезд скорой с ребенком на западе Москвы

Mercedes не пропустил скорую с ребенком на Звенигородском шоссе

Перевозившая больного ребенка машина скорой помощи застряла на Звенигородском шоссе на западе Москвы из-за водителя Mercedes, не уступившего дорогу спецтранспорту с включенной сиреной и сигналом. Видео из салона медицинского автомобиля опубликовал телеграм-канал «Москва 24» .

Пока остальные машины отъезжали в сторону, чтобы открыть проезд медицинскому транспорту, водитель Mercedes освобождать полосу не спешил. Только проехав достаточно расстояние, иномарка наконец открыла путь скорой помощи.

По данным MK.RU, машина с автохамом за рулем ранее принадлежала арестованному по подозрению в хищении семи миллиардов рублей руководителю финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексею Панфилову.

Подпавший под дело предприниматель не мог находиться за рулем, но, вероятно, иномаркой управлял кто-то из доверенных лиц. Окончательно личность водителя установят сотрудники ГИБДД.

В конце прошлой недели подмосковные спасатели достали застрявшую в сугробе в Дедовске машину скорой помощи, ехавшей по вызову. Специалисты пожарно-спасательной части № 222 оперативно вытащили спецтранспорт из снежного заноса и помогли добраться до расчищенной проезжей части.