Водитель иномарки снес легковушку и впечатал в стену в Саранске

Заезд на прилегающую к зданию территорию обернулся гибелью для водителя легковушки Lada. В притормозивший перед поворотом автомобиль на полной скорости влетела Toyota и впечатала его в стену здания. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как пропустивший ехавшую впереди машину водитель Lada притормозил и только приступил к повороту, как сзади в него на полной скорости врезалась иномарка. От удара обе машины пробили стеклянные двери на входе.

В пресс-службе Госавтоинспекции Мордовии уточнили, что авария произошла на перекрестке улиц Василенко и Ботегравская в минувший понедельник, 16 декабря.

В ведомстве уточнили, что водитель Toyota Rav 4 столкнулся с отечественной легковушкой ВАЗ-21 099, которая заезжала во двор. После удара обе машины врезались в здание. В результате аварии на месте погиб 22-летний водитель Lada. У водителя иномарки взяли кровь на анализ.

По словам источника 360.ru, владелец Toyota просто перепутал педали и вместо тормоза ударил по газу, что привело к аварии.

Ранее 360.ru опубликовал видео, как пьяная женщина на Porsche сбила ребенка с няней в коттеджном поселке в Новой Москве. Иномарка въехала на тротуар, где шла везущая ребенка на снегокате няня. От полученных травм мальчик умер в больнице.