Водитель иномарки протаранил троих юных питбайкеров в Тульской области

Водитель автомобиля Opel Astra на 54-м километре трассы Тула — Новомосковск не справился с управлением и сбил три питбайка, которыми управляли 16-летние подростки без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожных инспекторов, юные питбайкеры были в шлемах, но без мотоэкипировки. Двое из них получили травмы, однако вскоре их отпустили домой.

«У двоих мотоциклов спереди были и фары, и стоп-сигналы, но водитель „Опеля“ как-то отвлекся и не заметил их», — рассказал знакомый пострадавших.

Он добавил, что подростки «адекватные, с головами на плечах».

Это не единственное такое ДТП в регионе за сутки. За три часа до этого 12-летний мальчик на питбайке не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta на перекрестке в Туле, а перед этим в том же городе 23-летний водитель сбил 17-летнего подростка на электросамокате. В обоих случаях обошлось без серьезных травм.

Ранее автоэксперт Руслан Борисов заявил, что питбайки не предназначены для дорог общего пользования.