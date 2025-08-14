Автоэксперт Борисов отметил, что питбайки не предназначены для дорог общего пользования

Питбайк — это небольшой мотоцикл для бездорожья и спортивных мероприятий, например, мотокросса и эндуро. Автоэксперт и автор страницы в социальной сети про подбор автомобилей Руслан Борисов отметил, что раньше такие мотоциклы использовали только профессионалы для экстремальных соревнований, а теперь родители покупают их детям как альтернативу самокатам и велосипедам, не осознавая рисков. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Питбайки не предназначены для дорог общего пользования и не регистрируются в ГИБДД, что делает их доступными для подростков, сообщил собеседник.

Автоюрист Александр Цапликов также подчеркнул, что некоторые из мини-мотоциклов могут развивать скорость до 100 километров в час, при этом у них нет поворотников и фар, что создает опасность на дороге.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев считает, что питбайк нужно приравнять к транспортным средствам. Для их приобретения потребуется водительское удостоверение категории «А».