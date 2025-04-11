Водитель иномарки протаранил остановку в Москве. Пострадала женщина

Toyota влетела в остановку на Дмитровском шоссе в Москве

В Москве водитель автомобиля Toyota наехал на остановку общественного транспорта и сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Дмитровском шоссе, за рулем иномарки находился 24-летний мужчина. Он не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта

В результате аварии пострадала 41-летняя женщина, находившаяся на остановке, ее доставили в больницу. Состояние женщины неизвестно.

Прокуратура Северного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

Днем ранее авария с участием трех автомобилей стала причиной сильного затруднения движения машин на Юго-Восточной хорде в Москве. На место ДТП выехали сотрудники оперативных служб города для установления причин случившегося. Информация о пострадавших не поступала.