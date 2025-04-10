Массовое ДТП стало причиной гигантской пробки на Юго-Восточной хорде в Москве

Авария с участием трех автомобилей стала причиной затруднения движения на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По данным дептранса, на Юго-Восточной хорде столкнулись три автомобиля. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники оперативных служб города, которые устанавливают все причины случившегося. Информация о пострадавших пока не поступала.
Из-за массовой аварии движение в сторону центра города осуществляется только по двум полосам из трех. На участке трассы возникла пробка около двух с половиной километров длиной.
«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — предупредили в дептрансе.
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