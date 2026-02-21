Легковушку разорвало на куски от столкновения с опорой ЛЭП в Ростове-на-Дону

Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и разлетелся на куски. Видеозапись с места ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

Несмотря на то что машина ехала на большой скорости, столб выдержал удар. По словам очевидца, попавшая в ДТП иномарка разогналась до 170-210 километров в час.

«Я видел, что стояли около пяти машин полицейских, спасательная служба, пожарные. Насчет того, что было после удара, сказать не могу», — отметил мужчина в беседе с 360.ru.

Ростовская прокуратура подтвердила, что в аварии есть погибшие и пострадавшие. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.

Пресс-служба МВД по региону уточнила, что в машине находилось пять человек: трое погибли, двое получили травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

