Водитель Lexus разбился в ДТП с автобусом на Рублевском шоссе

Источник 360.ru: один человек погиб в ДТП с автобусом и авто на Рублевском шоссе

На западе Москвы в Кунцево произошла смертельная авария. Водитель Lexus умер при столкновении с городским автобусом. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером 11 октября в районе многоэтажки по Рублевскому шоссе, 20к1. Автобус № 688 столкнулся с иномаркой. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Тело водителя Lexus оказалось заблокированным в машине. К месту ДТП выехали криминалисты.

Произошел разлив топлива площадью три квадратных метра. Спасатели подали пожарный ствол, чтобы смыть его с дороги. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по двум полосам в сторону центра.

Предварительную причину аварии назвала пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с общественным транспортом.

Другая смертельная авария случилась под Астраханью. Вахтовый автобус врезался в грузовик, погибли три человека.