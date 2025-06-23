Пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Самарской области

Утром 23 июня на трассе М5 «Урал» в Самарской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Мужчина, управляющий автомобилем Chery, врезался в стоящий грузовик КамАЗ. Происшествие случилось в 7:28 утра, написал сайт sovainfo.ru.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля, среди которых был 16-летний подросток. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Один из пассажиров, 23-летний мужчина, погиб на месте происшествия.
На место аварии выехали сотрудники полиции, врачи скорой помощи и работники специализированной службы спасения ПСО № 30. Проводится расследование обстоятельств происшествия.
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