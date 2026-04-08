Водитель иномарки погиб на глазах у 17-летнего сына после ДТП на КАД

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная авария. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, автомобиль Tenet-Т7 врезался в остановившуюся на КАД из-за неисправности Kia Rio. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний водитель иномарки. Он скончался на глазах у 17-летнего сына.
Юноше потребовалась госпитализация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
