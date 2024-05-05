Два человека пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 07:30 Два человека пострадали в ДТП в Таганском районе Москвы Источник 360.ru: в ДТП с 3 иномарками в Таганском районе Москвы пострадали двое

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Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Таганском районе Москвы. По крайней мере одному из них потребовалась госпитализация, сообщил источник 360.ru.

По его информации, авария случилась около 06:30 на улице Нижегородской. Столкнулись Kia, Hyundai и Mercedes. Оказалась частично повреждена мачта освещения. Одного из пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу.

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Разлива топлива и возгорания не было. Подробностей о раненых и их состоянии не поступало.

Ранее стало известно, что на западе Москвы, на улице Ярцевской, водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Установление обстоятельств происшествия проконтролируют сотрудники прокуратуры Западного административного округа столицы.

UPD: по данным источника, аварию на Нижегородской спровоцировал водитель Mercedes. Предположительно, он был нетрезв. Иномарка врезалась в два автомобиля на светофоре. Пострадавшие — сам виновник ДТП и водитель такси, оба в больнице.