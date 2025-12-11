Водитель иномарки насмерть сбил женщину на трассе «Луга-Медведь» в Ленобласти

Женщина погибла в ДТП на трассе «Луга-Медведь». Авария произошла во вторник, 9 декабря, около 20:00. Об этом сайту gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля Volkswagen Polo, направлявшийся в сторону поселка Медведь, сбил женщину, которая находилась на проезжей части вне установленного места для перехода.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Ее личность пока не установлена, на вид погибшей было около 40 лет.

За рулем автомобиля находился 29-летний мужчина, который в этом году четыре раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.