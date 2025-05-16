Водитель иномарки насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Мотоциклист погиб в результате аварии в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 13:25 дня по московскому времени в районе 58-го километре Волоколамского шоссе. Водитель за рулем легкового автомобиля Fiat при повороте налево сбил мотоциклиста, который двигался по встречному направлению.

Спасти мужчину не удалось. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее в результате ДТП в Тобольске тяжелые травмы получили молодая девушка и шестилетний мальчик. Социального педагога и ребенка сбил 23-летний мужчина, который ехал на автомобиле ВАЗ-21102. Пострадавших госпитализировали.