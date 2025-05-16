Молодой водитель сбил девушку и ребенка на «зебре» в Тобольске

Девушка и шестилетний мальчик получили тяжелые травмы в результате ДТП в Тобольске. Авария произошла утром 16 мая на пешеходном переходе по улице Октябрьской. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной ГАИ.
По данным полицейских, 24-летняя девушка, работающая социальным педагогом, и ребенок переходили дорогу, когда их сбил автомобиль ВАЗ-21102. За рулем машины находился 23-летний мужчина с трехлетним стажем вождения.
Пострадавшие получили различные травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.
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