Водитель и трое пешеходов погибли в массовом ДТП в Ижевске

Столкновение трех легковушек и автобуса в Ижевске унесло жизни четырех человек

Следующий по маршруту Пермь — Казань рейсовый автобус и три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, в результате аварии погибли четыре человека.

В ведомстве уточнили, что жертвами столкновения стали водитель одного из легковых автомобилей и три пешехода.

Еще один водитель легкового автомобиля застрял в салоне. Спасатели использовали специальные инструменты, чтобы достать его из машины. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.