Водитель и трое пешеходов погибли в массовом ДТП в Ижевске
Столкновение трех легковушек и автобуса в Ижевске унесло жизни четырех человек
Следующий по маршруту Пермь — Казань рейсовый автобус и три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова в Ижевске. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, в результате аварии погибли четыре человека.
В ведомстве уточнили, что жертвами столкновения стали водитель одного из легковых автомобилей и три пешехода.
Еще один водитель легкового автомобиля застрял в салоне. Спасатели использовали специальные инструменты, чтобы достать его из машины. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.
В пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии уточнили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал 65-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris.
Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и попал на встречную полосу, где сбил трех пешеходов на переходе и врезался в междугородний автобус. В результате ДТП водитель, а также три женщины-пешехода погибли на месте.
В минувший понедельник, 6 октября, на трассе Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Свердловской области погиб водитель Volvo. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с трактором и фургоном.