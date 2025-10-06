Смертельная авария произошла на трассе в Свердловской области

Утром 6 октября на 11-м километре трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда произошло ДТП. По данным Госавтоинспекции, 52-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором и фургоном. Об этом написало Ura.ru.
Водитель Volvo скончался до приезда медиков. Водителя фургона госпитализировали. Инспекторы ДПС завели административные материалы на водителя Peugeot за отсутствие техосмотра и путевого листа, на тракториста — за вождение, будучи лишенным прав.
На данный момент организована проверка.
