Водитель и трое детей погибли в машине самарского каршеринга в ДТП с автобусом

Самарский СК завел дело после гибели 4 человек в ДТП с каршерингом и автобусом

Столкновение каршерингового автомобиля с припаркованным автобусом привело к гибели водителя арендованного транспортного средства и трех его несовершеннолетних пассажиров в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром в воскресенье, 9 июня.

«Водитель арендованного автомобиля допустил столкновение с припаркованным на ночь автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе три несовершеннолетних пассажира», — заявили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия выехали криминалисты для установления всех обстоятельств аварии.

Региональная прокуратура уточнила, что столкновение машины и стоящего автобуса произошло на Батайской улице. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам прокуратура примет меры реагирования.

Сотрудник свердловского ГАИ сбил питбайк с двумя подростками в Новоуральске. По данным ведомства, правоохранитель пытался остановить нарушителей, выехавших на скользкую дорогу. Но требованию прекратить движение подростки не подчинились.