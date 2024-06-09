Сотрудник ГАИ протаранил байк с двумя детьми в Свердловской области

Автоинспектор 8 июня сбил питбайк с двумя детьми в Новоуральске

Сотрудник ГАИ врезался в питбайк с двумя несовершеннолетними в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Региональное управление Госавтоинспекции подтвердило информацию о ДТП. Авария произошла на Объездном шоссе 8 июня. Сотрудник ГАИ увидел, что двое детей едут на байке по скользкой дороге, и начал их преследовать. Мальчики не остановились, в результате автомобиль столкнулся с питбайком, и юные водители вылетели из него.

Представитель ГАИ Свердловской области Галина Кравченко отметила, что ГАИ проводит проверку по факту аварии.

Ранее водитель иномарки наехал в Невском районе Санкт-Петербурга на пятилетнего ребенка, который катался на роликах. Мальчик выехал на проезжую часть на улице Белышева, водитель не успел затормозить и сбил его. Ребенка доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Еще одна авария произошла в Приморском районе города — пьяный водитель сбил школьника, который переходил дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. По данным МВД, мужчина уже имел судимости.

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