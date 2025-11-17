Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП под Туапсе
Столкновение легкового автомобиля ВАЗ и фуры на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края привело к гибели четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в районе села Молдовановка водитель легковушки сильно разогнался и потерял управление. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом MAN с полуприцепом.
В ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗ. Еще одного человека из пострадавшей легковушки доставили в больницу.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции для установки всех обстоятельств аварии.
В минувшее воскресенье, 16 ноября, в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Chery Tiggo 8 в Челябинской области погибли два человека и пострадал двухмесячный младенец.
По данным областного главка МВД, управлявшая Kia Rio женщина не уступила дорогу и столкнулась с ехавшим навстречу внедорожником.
В результате аварии погибли нарушительница и ее пассажир. Из второй пострадавшей в ДТП машины врачи забрали двухмесячного младенца, получившего травмы.