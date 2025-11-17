Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП под Туапсе

Водитель и три пассажира ВАЗ погибли в ДТП с фурой на Кубани

Столкновение легкового автомобиля ВАЗ и фуры на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края привело к гибели четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в районе села Молдовановка водитель легковушки сильно разогнался и потерял управление. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом MAN с полуприцепом.

В ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗ. Еще одного человека из пострадавшей легковушки доставили в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции для установки всех обстоятельств аварии.

В минувшее воскресенье, 16 ноября, в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Chery Tiggo 8 в Челябинской области погибли два человека и пострадал двухмесячный младенец.

По данным областного главка МВД, управлявшая Kia Rio женщина не уступила дорогу и столкнулась с ехавшим навстречу внедорожником.

В результате аварии погибли нарушительница и ее пассажир. Из второй пострадавшей в ДТП машины врачи забрали двухмесячного младенца, получившего травмы.