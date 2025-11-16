В ДТП под Челябинском погибли два человека, младенец попал в больницу

Смертельная авария произошла на пятом километре автодороги Челябинск — Харлуши в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной автоинспекции.

Женщина за рулем Kia Rio при развороте не уступила дорогу и столкнулась со встречным Chery Tiggo 8.

«В результате ДТП водитель автомобиля Kia и его пассажир <… > от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медицинское учреждение был доставлен двухмесячный пассажир автомобиля Chery», — сообщили в пресс-службе.