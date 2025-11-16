В ДТП под Челябинском погибли два человека, младенец попал в больницу
Смертельная авария произошла на пятом километре автодороги Челябинск — Харлуши в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной автоинспекции.
Женщина за рулем Kia Rio при развороте не уступила дорогу и столкнулась со встречным Chery Tiggo 8.
«В результате ДТП водитель автомобиля Kia и его пассажир <… > от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, в медицинское учреждение был доставлен двухмесячный пассажир автомобиля Chery», — сообщили в пресс-службе.
Девочка была в специальном детском кресле на заднем сидении. Благодаря этому она избежала серьезных травм.
На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи.
Ранее четыре ребенка пострадали в ДТП с участием автобуса и автовоза в Челябинской области. Авария случилась на 1784-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда и действий водителей. По факту ДТП проводится проверка.