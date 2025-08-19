Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с КамаЗ в Подмосковье
Взявший в каршеринге автомобиль Škoda водитель не справился с управлением и устроил аварию с КамАЗ на первом километре автодороги Юго-Восточная хорда в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что при движении из Москвы водитель легковушки разогнался и на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ.
От полученных травм водитель и пассажир Škoda погибли на месте.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств аварии.
