Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с КамаЗ в Подмосковье

Жертвами аварии с КамАЗ в Подмосковье стали водитель и пассажир Škoda

Взявший в каршеринге автомобиль Škoda водитель не справился с управлением и устроил аварию с КамАЗ на первом километре автодороги Юго-Восточная хорда в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что при движении из Москвы водитель легковушки разогнался и на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ.

От полученных травм водитель и пассажир Škoda погибли на месте.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции для установления всех обстоятельств аварии.

