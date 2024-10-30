Водитель и его 15-летний сын погибли в ДТП в Нижегородской области

МЧС: в Нижегородской области столкнулись три авто, погибли два человека

Три легковушки попали в аварию в Нижегородской области, сообщила пресс-служба МЧС. В результате аварии погибли два человека, включая подростка.

«Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. К сожалению, он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы», — уточнили в министерстве.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарные МЧС России извлекли тела погибших из искореженного автомобиля.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 301 ДТП. Жертвами аварий стали 37 человек.