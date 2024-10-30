Водитель и его 15-летний сын погибли в ДТП в Нижегородской области

Три легковушки попали в аварию в Нижегородской области, сообщила пресс-служба МЧС. В результате аварии погибли два человека, включая подростка.
«Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. К сожалению, он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы», — уточнили в министерстве.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пожарные МЧС России извлекли тела погибших из искореженного автомобиля.