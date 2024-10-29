«Известия»: в России за сутки произошла 301 авария

В России за прошедшие сутки случилась 301 авария. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Госавтоиспекцию.

Отмечается, что в авариях погибли 37 человек, 28 на момент аварии находились внутри автомобилей, за рулем или на пассажирском сидении. Еще 362 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, за сутки погибли девять пехеходов, которых сбили на «зебрах» и вне их. Наконец, 14 ДТП пришлось на автобусы, в них пострадали 14 человек.

Отмечается также, что за последние сутки в числе пострадавших в авариях также если дети. Несовершеннолетних участников ДТП, которым потребовалась помощь врачей, насчитывают 17 человек.