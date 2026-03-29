Водитель и два пассажира Lexus погибли при ударе о бетонный забор в Казани
В Казани автомобиль Lexus на высокой скорости протаранил бетонное ограждение и загорелся, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
ЧП произошло на повороте на улицу Назарбаева с улицы Петербургской. Водитель элитной иномарки проигнорировал знак о повороте направо и на полной скорости влетел в ограждение.
Жертвами стали водитель и два пассажира в Lexus. Машина перевернулась и повредила еще пять припаркованных автомобилей, а затем загорелась, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
Прибывшие на место полицейские начали тушить огонь самостоятельно, окончательно возгорание ликвидировал расчет МЧС.
Надзорное ведомство начало процессуальную проверку по факту ДТП.
