В Омске иномарка сбила двух детей на тротуаре

В Омске попавший в ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух подростков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в субботу, 28 марта, на перекрестке улиц 24-я Северная и 11-я Амурская. Машина Nissan, за рулем которой находилась 50-летняя местная жительница, при повороте не уступила дорогу автомобилю Kia, который вел 44-летний мужчина.

Транспортные средства столкнулись, после чего Kia выехала на тротуар и наехала на двух 14-летних девочек. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Ранее стало известно, что под Калининградом автомобиль сбил трех пешеходов и влетел в аптеку. ДТП произошло в городе Гурьевске.