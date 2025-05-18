Водитель грузовика чуть не упал с аварийного моста в Бурятии

Многотонный грузовик чудом избежал падения с Витимского моста в Муйском районе в Бурятии, который местные жители называют самым опасным в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» , опубликовавший кадры с места происшествия.

Происшествие случилось несколько дней назад, когда автомобиль двумя колесами повис над пропастью. Как отметили авторы издания, водителя и машину спас от падения специальный карман на конструкции моста.

В пресс-службе Минтранса Бурятии рассказали РИА «Новости», что Витимский мост давно закрыт для движения. Несмотря на запрет, местные жители продолжают пользоваться мостом.

«Мост давно закрыт для эксплуатации. На сегодняшний день он признан аварийным, и его эксплуатация запрещена», — рассказал представитель ведомства.

В ведомстве добавили, что идет процесс передачи дороги и моста в собственность республики. После этого власти Бурятии смогут начать реконструкцию объекта.

Витимский мост построили в 1981 году как временную переправу БАМа. Длина конструкции — 570 метров, ширина — три метра, высота — 15 метров. После ввода в эксплуатацию железнодорожного моста в 1989 году его перестали использовать.

Ранее стало известно, что в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана частично разрушился старинный мост, построенный в XV веке. По словам местных жителей, по этому мосту дети добираются до школы, а другого пути нет.