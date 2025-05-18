В Дагестане из-за непогоды обрушился старинный мост

В селе Кунки Дахадаевского района Дагестана частично разрушился старинный мост, построенный в XV веке. Причиной происшествия стали проливные дожди и снегопады. Об этом сообщил ТАСС.
Сейчас существует угроза полного обрушения конструкции. По словам местных жителей, по этому мосту дети добираются до школы, а другого пути нет. Также он ведет к пастбищам, важным для сельского хозяйства. Из-за аварийного состояния движение по дорожному объекту временно запрещено.
Сооружение признали объектом культурного наследия регионального значения. Местные жители рассказали, что неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой отремонтировать мост, но пока безрезультатно.
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