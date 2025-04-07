Водитель «Газели» погиб в ДТП с двумя грузовиками в Татарстане
Два грузовика столкнулись на трассе в Высокогорском районе. Погиб один человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Татарстан.
По предварительным данным, 53-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль DAF, после чего произошло столкновение с грузовиком Sitrak.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, медики констатировали его смерть. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее смертельная авария произошла на Новорижском шоссе в городском округе Истра. В результате столкновения грузовиков «Газель» и Hyundai погиб семилетний ребенок. Также пострадали два человека.
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