Два грузовика столкнулись под Истрой. Погиб ребенок

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиками под Истрой

Грузовики «Газель» и Hyundai столкнулись на Новорижском шоссе в городском округе Истра, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

По предварительным данным, водитель «Газели» въехал в иномарку, остановившуюся из-за поломки. Иностранный грузовик при столкновении опрокинулся на левую сторону. Семилетний мальчик, сидевший в кабине «Газели», погиб на месте.

Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Очевидец ДТП прислал кадры с места.

Ранее три автомобиля столкнулись на 57-м километре МКАД в районе Кунцево. Легковая машина, зажатая под контейнеровозом, превратилась в груду искореженного металла. Однако в этом происшествии обошлось без пострадавших.