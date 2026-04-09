Водитель фуры устроил массовое ДТП во Владивостоке

Водитель фуры протаранил четыре легковых автомобиля на Сахалинской улице во Владивостоке. Об этом рассказали 360.ru очевидцы ДТП.

Предположительно, виновник аварии проехал на красный свет.

«Водителя пытались достать из фуры, но он до последнего сидел и что-то пил, вроде газировку», — рассказала местная жительница.

Среди поврежденных автомобилей — BMW, две Toyota и Suzuki Escudo. Водитель Toyota Prius — гражданин Узбекистана. При этом обошлось без пострадавших.

