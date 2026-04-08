Элитная иномарка снесла шлагбаум и врезалась в дом в центре Москвы

ДТП с Lexus в центре Москвы попало на видео

Днем в среду в центре Москвы автомобиль Lexus врезался в стену дома. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

ДТП произошло на Большой Грузинской улице. За рулем находилась женщина, она снесла шлагбаум во двор и въехала в стену многоэтажки.

Автоледи на скорой отправили в больницу с травмой грудной клетки, сообщил источник 360.ru.

«По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия», — заявили 360.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла массовая авария с участием четырех автомобилей — BMW, Suzuki, Kia и Renault. Пострадали четыре человека, водителя немецкой иномарки отвезли в больницу в состоянии клинической смерти.

До этого водитель каршерингового автомобиля Exeed на Ириновском проспекте сбил двух маленьких девочек на пешеходном переходе. Детей экстренно увезли в больницу, один ребенок позднее скончался.