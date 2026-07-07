Водитель фуры сбил 11-летнего велосипедиста в Курганской области

В Шадринске Курганской области произошла авария с участием 11-летнего ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, 49-летний водитель грузового тягача IVECO с прицепом ехал в сторону улицы Михайловской и сбил мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

Ребенок не спешился при переходе дороги, из-за чего водитель не успел вовремя среагировать. В результате школьник получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.