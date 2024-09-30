Водитель Citroen сбил беременную женщину и детей в Санкт-Петербурге

Водитель Citroen на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге сбил беременную женщину, двух девочек-близнецов и четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, сообщение об аварии поступило около восьми часов утра 30 сентября. ДТП произошло на проспекте Науки, 17.

Автомобилем Citroen управлял 49-летний водитель, который на в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд женщину и детей, сообщили в МВД.

Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция по факту ДТП проводит проверку.

Ранее в Ленинградской области легковой автомобиль сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Красном Селе. Мальчик шел по тротуару в сопровождении взрослого.